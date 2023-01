Olimpiadi di Parigi 2024, Ucraina pronta al boicottaggio se saranno ammessi russi e bielorussi

La possibile presenza di atleti russi e bielorussi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, anche se sotto lo status di neutrali , continua a essere terreno di scontro.

Dopo le aperture del Comitato Olimpico Internazionale, che ha dichiarato che a nessun atleta dovrebbe essere vietato di competere solo per il passaporto, il ministro dello Sport ucraino Vadym Guttsait ha replicato che russi e bielorussi non dovrebbero in ogni caso partecipare. il boicottaggio.

"Abbiamo fatto, fatto e faremo del nostro meglio per impedire agli atleti russi e bielorussi di partecipare alle competizioni internazionali, anche sotto bandiera neutrale o a qualsiasi condizione. Non ci possono essere accordi con rappresentanti dei paesi terroristi! Finché c'è guerra nel nostro Paese, continueremo la politica sanzionante.

Siamo sostenuti dal presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, dal ministro degli Esteri Dmitry Kuleba, dai nostri colleghi dei Paesi europei, da molte federazioni, atleti e organizzazioni sportive.

Allo stesso tempo, abbiamo informato tutti che il Comitato esecutivo del KNC dell'Ucraina ha deciso di avviare consultazioni con le federazioni sportive nazionali su un possibile boicottaggio delle Olimpiadi di Parigi 2024 in caso di consentire agli atleti russi e bielorussi di tornare nelle aree sportive internazionali porre fine all'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Spero che tutte le federazioni, gli atleti e tutto il mondo civile facciano attenzione ora e non dovremo ricorrere agli estremi".

I Paesi nordici, Danimarca in testa, si oppongono al reintegro e lo ritengono "inaccettabile". Il Comitato Olimpico Finlandese, attraverso il segretario generale Taina Susiluoto, facendo riferimento alle recenti consultazioni sul tema avviate dal Cio con alcuni Comitati olimpici nazionali, ha però riconosciuto che "la maggior parte dei Paesi del mondo sembra essere pronta a testare il ritorno degli atleti russi e bielorussi come atleti neutrali".