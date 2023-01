Omicidio-suicidio a Ortona: uccide il fratello disabile e si toglie la vita

Tragedia familiare a Ortona, in provincia di Chieti: due fratelli di 70 e 75 anni sono stati trovati morti in casa.

Sembra che il 70enne abbia ucciso il fratello disabile, di 5 anni più anziano, e poi si sia tolto la vita. L'omicida si sarebbe impiccato subito dopo aver colpito l'altro, nell'appartamento dove entrambi vivevano.

L'omicidio-suicidio è avvenuto non lontano dalla locale caserma dei carabinieri, intervenuti sul posto per le indagini, assieme ai sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per i due anziani. Le forze dell'ordine non hanno ancora reso note le loro generalità. L'appartamento è sotto sequestro.