Onu, nel 2021 è morto un bambino o un giovane ogni 4,4 secondi

Nel 2021 nel mondo è morto un bambino o un giovane under 24 ogni 4,4 secondi. E nello stesso periodo di tempo 1,9 milioni di bambini sono nati morti.

Sono i dati che emergono da due rapporti pubblicati dal gruppo inter-agenzie delle Nazioni Unite che comprende Unicef, Oms, Banca Mondiale e Un Desa, che hanno anche analizzato gli effetti della pandemia sui più giovani. "Seppure il Covid non abbia aumentato la mortalità dei bambini, non si può escludere che "la pandemia possa aver aumentato i rischi futuri per la loro sopravvivenza", concludono.

Secondo i dati della ricerca 'Levels & Trends in Child Mortality', nel 2021 circa 5 milioni di bambini sono morti prima di compiere cinque anni e altri 2,1 milioni di bambini e giovani hanno perso la vita tra i 5 e i 24 anni .

Nel rapporto, dal titolo 'Never Forgotten The situation of stillbirth around the globe', il gruppo ha rilevato che, nello stesso periodo, ulteriori 1,9 milioni dibambini sono nati morti. Tragicamente - hanno rilevato le associazioni -, molte di queste morti avrebbero potuto essere evitate con un accesso equo e un'assistenza sanitaria di alta qualità per le madri, i neonati, gli adolescenti e i bambini.