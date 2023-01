Ordine dei medici: “Aggressioni in forte aumento ma la legge è inapplicata”

"Gli episodi di aggressione ai medici stanno aumentando in maniera esponenziale. Non abbiamo i dati aggiornati, ma l'Inail ci ha fornito alcune indicazioni preliminari che sembrano confermare la crescita dei casi. L'altro dato che salta agli occhi è che la legge contro le violenze sugli operatori sanitari, che permette la procedibilità d'ufficio, non è applicata". Ad affermarlo è Filippo Anelli, il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici, chirurghi e odontoiatri, dopo "l'ennesimo episodio" di violenza in corsia, accaduto all'ospedale Sant'Andrea di Roma.

La vicenda

La mattina del 3 gennaio scorso, si è consumata l'ennesima aggressione a danni di un medico dell’Azienda Sanitaria Sant'Andrea di Roma. A scatenare l’episodio di violenza è stato il decesso di una paziente ricoverata poco prima di Capodanno per problematiche respiratorie e affetta da una patologia oncologica plurimetastatica. Il sanitario che si trovava di turno quella mattina nel reparto di degenza aveva già avvertito i familiari del peggioramento delle condizioni cliniche della loro congiunta e poi purtroppo li aveva dovuti informare del decesso della stessa. Al loro arrivo in reparto, questi si sono immediatamente scagliati contro il medico che è stato schiaffeggiato, colpito con le borse e insultato.

La richiesta

"Ciò che chiediamo è che vi sia una divulgazione da parte delle forze dell'ordine sulla norma che renderebbe più veloce, senza la denuncia da parte del professionista, il procedimento penale nei confronti degli aggressori", aggiunge. L'aggressione al Sant'Andrea, sottolinea Anelli, "è ancora una volta il segno delle difficoltà e del disagio del cittadini, anche se nulla giustifica la violenza. Chi paga le conseguenze di disservizi, in primis le lunghissime liste d'attesa, è chi sta in prima linea, gli infermieri e i medici. Doppiamente penalizzati per le condizioni di lavoro e per gli atti di violenza di cui sono sempre più spesso vittime", conclude.