Oxfam: in Italia il 5% più ricco possiede più dell'80% più povero

Di conseguenza è cresciuta la concentrazione della ricchezza in poche mani . A fine 2021:

Inoltre, tale divario è aumentato tra il 2020 e il 2021 come mostrano questi dati prodotti dalla Ong:

La pandemia prima e la crisi dell’energia ora, con l’aumento dei prezzi, l’inflazione più alta degli ultimi 35 anni e i nuovi venti di recessione, “rischiano di esacerbare ulteriormente i divari di lungo corso che caratterizzano il nostro Paese” . Così inizia l'analisi il nuovo report dell'organizzazione Oxfam, redatto per l’apertura del World Economic Forum di Davos.

In Italia quasi 2 milioni di famiglie in povertà assoluta

“L’Italia si colloca tra gli ultimi paesi nell’UE” per disuguaglianza dei redditi netti tra la popolazione, sottolinea l'Oxfam. Anche se “l’aumento dell’incidenza della povertà è stato attenuato, nell’emergenza, dagli interventi pubblici di supporto alle famiglie”, commenta Mikhail Maslennikov di Oxfam Italia, “le prospettive di arretramento sono forti” considerando gli impatti del conflitto russo-ucraino e la crescita dell’inflazione.

La povertà assoluta, stabile nel 2021 dopo un balzo significativo nel 2020, interessa:

il 7,5% delle famiglie, pari a 1 milione 960 mila nuclei,

e il 9,4% di individui, ovvero 5,6 milioni di persone.

Si tratta di “un fenomeno allarmante che ha visto raddoppiare in 16 anni la quota di famiglie con un livello di spesa insufficiente a garantirsi uno standard di vita minimamente accettabile” e che oggi vede quelle più povere maggiormente esposte all’aumento dei prezzi, in primis per beni alimentari ed energetici.