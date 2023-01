Palermo: bambina delle elementari ha un malore per ipotermia, soccorsa dal 118

Una bambina che frequenta la quinta elementare a Palermo è andata in ipotermia per il freddo e, soccorsa da un'ambulanza, è stata ricoverata in ospedale. Il fatto è avvenuto nella scuola elementare Emanuela Loi. L'impianto di riscaldamento si era guastato. Secondo quanto riferisce la Flc Cgil, "la preside aveva segnalato il problema dell'impianto di riscaldamento inutilizzabile ripetutamente e, addirittura, nemmeno i solleciti da parte della prefettura hanno consentito la risoluzione del problema".

La piccola, a causa del freddo in aula, ha iniziato a tremare e a sentire le gambe intorpidirsi, tanto da dover essere soccorsa dal personale del 118.

I genitori affermano che la questione è annosa e da tempo denunciano che a scuola l'impianto di riscaldamento non funziona. Per questo, aggiungono, cercano di vestire i figli con maglioni pesanti e giubbotti. Qualcuno pare si sia portato anche scaldini e coperte.

La preside: "Ci hanno comunicato di essere impossibilitati ad eseguire l'intervento"

La dirigente scolastica ha anche precisato che: "Il Coime (il Coordinamento interventi di manutenzione edile del comune di Palermo, ndr), a seguito di sopralluogo, ha più volte comunicato che è impossibilitato ad effettuare l'intervento richiesto trattandosi di intervento su locale confinato. La scrivente ha tentato di contattare svariate ditte specializzate le quali, dopo sopralluoghi nei quali si prende atto del locale confinato e della difficile perlustrazione, non elaborano preventivi in quanto non in grado di quantificare il lavoro a causa della mancata verifica dell'intero ambiente ospitante sia i tubi del sistema fognario che i tubi del sistema di riscaldamento. Al momento, quindi, i relativi costi dell'intervento di riparazione non sono noti e resta inteso che sono da ribaltare completamente al Comune di Palermo".

La reazione dei sindacati: “Assurdo quello che è successo”

"È quanto meno assurdo che una alunna debba fare ricorso alle cure del 118 perché in stato di ipotermia per via della mancanza di riscaldamento. Un Paese civile in grado di garantire il diritto allo studio dei nostri ragazzi non dovrebbe mai consentirlo. Siamo vicini alla piccola, ai genitori, alla dirigente scolastica dell'Istituto Emanuela Loi di Passo di Rigano che aveva piu volte segnalato il guasto, a tutti gli studenti che ogni giorno seguono le lezioni in queste condizioni ambientali e a tutti i lavoratori della scuola che, nonostante tutto, garantiscono il servizio". Ad affermarlo sono Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani, Vito Cassata segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani e Lorenzo Geraci segretario generale Fp Cisl Palermo Trapani. "Non si può attendere per mesi - aggiungono - un intervento necessario che metta in sicurezza l'istituto e salvaguardi la salute di studenti e personale scolastico, messa a rischio anche dalle precari condizioni igieniche legate al ristagno di acque nere maleodoranti, che potrebbero peraltro influire sulla stabilità dell'edificio". I segretari concludono: "il Comune trovi subito una soluzione adeguata, perché questo caso non resti l'ennesimo episodio che conferma purtroppo che sul fronte dell'adeguatezza dei locali delle nostre scuole, il sistema è ancora anni luce indietro e non riesce a garantire la sicurezza dei nostri ragazzi".

Il sindaco Lagalla: “L'amministrazione sta provvedendo a riparare il guasto”

Il sindaco dei Palermo Lagalla interviene su quanto accaduto: "è motivo di dispiacere il malore accorso alla piccola alunna dell'istituto Emanuela Loi a causa del freddo determinato da un guasto improvviso dell'impianto di riscaldamento che l'amministrazione sta provvedendo rapidamente a riparare e che già da domani riporterà a normalità la situazione”. E aggiunge: "la situazione nelle scuole è nota, ritardi di manutenzione e quindi con problemi gestionali non banali. L'amministrazione sta provvedendo a risolverli sia erogando direttamente somme in favore degli istituti scolastici sia nell'ambito di un accordo-quadro con lo Stato che a seguito dell'approvazione del bilancio questa amministrazione è stata in grado di avviare".