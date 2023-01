Pallacanestro, maglia di Kobe Bryant messa all'asta da Sotheby's per 5-7 milioni di dollari

È la maglia indossata il 23 aprile 2008, quando è stato fotografato mentre esultava per un tiro da tre punti contro i Denver Nuggets, tenendo in mano la t-shirt. Un'immagine riprodotta sui muri di tutto il mondo dagli artisti di strada, soprattutto a Los Angeles. Per Brahm Wachter di Sotheby's, "quella maglia è stata indossata 25 volte e con essa ha segnato 645 punti".

Ora la maglia di Kobe Bryant, il campione della Nba morto in un incidente in elicottero nel 2020, va all'asta. L'obiettivo è venderla per un un valore compreso tra i 5 e i 7 milioni di dollari. L'oggetto, esposto a New York dal 1° febbraio, appartiene a un assortimento di oggetti sportivi da collezione che saranno messi in vendita tra il 2 e il 9 febbraio.

Con quella maglia n.24 gialla e viola Kobe Bryant è stato nominato MVP (miglior giocatore) della regular season 2007/2008.

Cifra doppia rispetto al 2021

La cifra potrebbe raggiungere il doppio dei 3,7 milioni di dollari per cui nel 2021 è stata venduta un'altra maglia del giocatore dei Los Angeles Lakers, vincitore di cinque titoli NBA e due medaglie d'oro alle Olimpiadi.

Maradona e Jordan

Il mercato internazionale degli oggetti sportivi da collezione l'anno scorso ha toccato due record consecutivi: a maggio una maglia indossata dal capitano dell'Argentina, Diego Armando Maradona, durante i Mondiali di calcio del 1986 è stata comprata per 9,3 milioni di dollari; quindi a settembre una maglia indossata da Michael Jordan, numero 23 dei Chicago Bulls, durante la sua ultima vittoria del titolo NBA nel 1998, è stata battuta per 10,1 milioni di dollari.