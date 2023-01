LeBron James come Abdul-Jabbar: nominato All-Star Nba per la diciannovesima volta

Il giocatore di pallacanestro della Nba, LeBron James, è stato nominato All-Star Nba per la diciannovesima volta e ha eguagliato il record del suo predecessore dei Lakers, Kareem Abdul-Jabbar. Il 38enne James quest'anno è stato protagonista di una stagione molto positiva con 29,9 punti, 8,5 rimbalzi e 7 assist a partita. Nella Western Conference James sarà affiancato dai titolari Zion Williamson dei New Orleans Pelicans, Nikola Jokic dei Denver Nuggets, Luka Dončić, guardia dei Dallas Mavericks, e Stephen Curry dei Golden State Warriors.

La scelta di Antetokounmpo

Nella Eastern Conference il capitano Giannis Antetokounmpo di Milwaukee, al suo settimo All Star Game consecutivo, sarà affiancato dagli altri titolari Kevin Durant e Kyrie Irving di Brooklyn, Jayson Tatum di Boston e Donovan Mitchell di Cleveland. Antetokounmpo, due volte Nba Most Valuable Player dei Bucks, sarà capitano per la terza volta nella sua carriera, dopo le esperienze del 2019 e del 2020. LeBron James e Giannis Antetokounmpo saranno i capitani delle due squadre dell'Nba All-Star Game in programma a febbraio. La star di Filadelfia, Joel Embiid, non è riuscito invece a guadagnarsi un posto da titolare.

Capocannoniere di tutti i tempi

A James inoltre non manca molto per raggiungere Kareem Abdul-Jabbar anche come capocannoniere di tutti i tempi della Nba. Antetokounmpo, due volte Nba Most Valuable Player dei Bucks, sarà capitano per la terza volta nella sua carriera, dopo le esperienze del 2019 e del 2020. Le preferenze dei tifosi hanno contato per il 50% dei voti, quelle dei giocatori e dei media per il 25% ciascuno. James e Antetokounmpo saranno poi chiamati a scegliere i giocatori delle rispettive squadre, a partire dagli otto già selezionati per un posto in quintetto. La prossima settimana gli allenatori convocheranno le sette riserve per ciascuna Conference. L'appuntamento con il fine settimana delle stelle è fissato per la notte tra il 17 e il 18 febbraio con il Rising Star per i giovani campioni di domani, con le competizioni dell'All-Star Saturday della notte successiva e con l'All-Star Game vero e proprio tra il 19 e il 20 febbraio.