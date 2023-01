Pallavolo, Perugia da record: vinta la 'regular season' con 6 turni di anticipo

Con sedici vittorie da tre punti su altrettante partite giocate, la Sir Safety Susa Perugia ha conquistato con sei turni di anticipo il matematico primo posto nella regular season di Superlega di pallavolo maschile. Decisiva la vittoria nella quinta giornata di ritorno, conquistata in rimonta a Modena. Al PalaPanini i Block Devils si sono imposti 3 a 1 (parziali 25-23, 23-25, 16-25, 18-25).

La squadra di Andrea Anastasi ha totalizzato 48 punti, staccando nettamente le dirette inseguitrici che sono proprio Modena e Trento, entrambe a quota 29 punti.

La Sir Volley, imbattuta in stagione con 28 successi totali, trova l'ennesimo record stagionale dopo aver già conquistato due trofei in palio, Supercoppa e Mondiale per Club.

Il prossimo titolo che Perugia proverà a vincere sarà la Coppa Italia (25-26 febbraio), poi toccherà a Champions League e scudetto.