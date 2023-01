L'attivista di destra Paludan brucia un'altra copia del Corano vicino a una moschea a Copenaghen

Il politico e attivista di estrema destra Rasmus Paludan ha bruciato un'altra copia del Corano, questa volta nei pressi di una moschea nel quartiere Norrbro di Copenaghen. E ha annunciato di volerne incendiare una a settimana. “Brucerò una copia del Corano davanti all'ambasciata turca a Copenaghen ogni venerdì, fino a quando la Svezia non entrerà a far parte della Nato” ha detto Paludan, che ha doppia cittadinanza (svedese e danese), citato dall'agenzia di stampa danese Ritzau. Sabato scorso aveva dato fuoco a una copia del libro sacro dell’Islam davanti all'ambasciata turca a Stoccolma, scatenando l'ira del mondo musulmano.

Immediate le reazioni, e la protesta, delle autorità di Ankara: “Il fatto che questo atto spregevole non sia stato impedito nonostante tutti i nostri avvertimenti è preoccupante in quanto rivela la pericolosa misura dell'intolleranza e dell'odio religioso in Europa” si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Ankara, che ha definito l’attivista “un ciarlatano”.

“Ho promesso che quando la Turchia farà entrare la Svezia nella Nato, non brucerò mai più in vita mia un Corano davanti ad un'ambasciata turca”, ha chiarito Paludan al quotidiano svedese Aftonbladet. Le autorità turche hanno subito convocato l'ambasciatore danese.