Caso Pamela, appello bis contro Oseghale: la madre in aula con foto choc della figlia su t-shirt

In aula presente Alessandra Verni, la mamma di Pamela, con indosso una maglietta su cui compaiono le immagini choc di parte del cadavere della figlia, uccisa a Macerata e poi fatta a pezzi. "Guardate come l'hanno ridotta, ancora discutiamo sulla violenza sessuale", ha dichiarato ai giornalisti mostrando la foto sulla t-shirt.

E' stata rinviata al 22 febbraio prossimo l' udienza del processo di appello bis per l'omicidio di Pamela Mastropietro . L'imputato Innocent Oseghale, già condannato per aver ucciso, il 30 gennaio 2018, la diciottenne e aver smembrato il suo corpo, deve rispondere di violenza sessuale per la quale la Cassazione ha rimandato gli atti a Perugia .

Assenti, invece, i teste ammessi nella scorsa udienza. Uno di loro, ha manifestato il suo impedimento per motivi di salute, il secondo, invece, non si è presentato ed è risultato irreperibile. Nei suoi confronti la Corte ha disposto l'accompagnamento coattivo e una sanzione pecuniaria di 250 euro. Presente in aula, a domanda del presidente della Corte, Oseghale ha detto che non assisterà alla prossima udienza.

In tribunale anche attimi di tensione quando, uscendo dall'aula, Oseghale, scortato dagli agenti della penitenziaria, è passato vicino ai genitori di Pamela e ai suoi amici. Ne è nato un acceso diverbio. Mentre i parenti inveivano, l'imputato si è rivolto alla madre della giovane pronunciando parole non comprensibili. A quel punto la mamma di Pamela ha reagito cercando di scagliarsi verso di lui: "dimmi... dimmi che vuoi" le sue parole. Si sono però interposti sia la polizia penitenziaria sia i carabinieri in aula e i due sono stati subito allontanati.

Fuori dal tribunale le amiche della ragazza e i familiari hanno esposto striscioni in ricordo di Pamela: "Dopo cinque anni stiamo ancora aspettando giustizia. La bestialità non deve diventare normalità.