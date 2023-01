Papa Bergoglio riceve uno dei suoi più aspri critici, l'ex arcivescovo cinese Zen

Papa Bergoglio ha incontrato l'ex arcivescovo di Hong Kong, il cardinale Joseph Zen. Ultranovantenne, con una vita di lotta contro il regime cinese per la quale in passato ha vissuto anche il carcere, il porporato ormai ultranovantenne, è tra i più aspri critici di Francesco. C'è la questione dell'accordo con la Cina sulla nomina dei vescovi ma non solo. Zen fa parte anche della schiera dei cardinali più conservatori.

Arrivato con un permesso speciale da Hong Kong per i funerali di Benedetto XVI è stato ricevuto a Santa Marta da Papa Francesco. E' statolo stesso Zen, che in passato aveva denunciato di non aver avuto udienza dal Pontefice, a parlare oggi di un incontro "cordiale e amichevole".

La sua vicenda personale è tornata ad essere di pubblico dominio lo scorso novembre quando il porporato salesiano era stato condannato ad una multa di 500 dollari di Hong Kong per il suo ruolo in un fondo, l'ormai disciolto “612 Humanitarian Relief Fund”, istituito per contribuire ai pagamenti delle spese legali e mediche degli attivisti che hanno partecipato alle manifestazioni pro-democrazia del 2019 nell'ex colonia britannica. Insieme a lui, altri cinque amministratori del fondo: l'avvocato Margaret Ng, l'ex deputato Cyd Ho, la cantante Denise Ho, il professore Hui Po-keung e il segretario del fondo Sze Ching-wee, accusato di aver registrato presso le autorità il fondo.