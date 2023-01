Papa Francesco: "Tre sfide contro la mentalità dello spreco"

Un appello alla pace e al dialogo tra arabi e israeliani e l'invito alla riflessione sulla cultura dello spreco tra i temi toccati da papa Francesco nell'Angelus di oggi.

Da Piazza San Pietro le parole del pontefice hanno affrontato la domanda di "Chi sono i 'poveri in spirito'? Sono coloro che- sanno di non bastare a sé stessi - ha spiegato -, di non essere autosufficienti, e vivono come 'mendicanti di Dio': si sentono bisognosi di Dio e riconoscono che il bene viene da Lui, come dono, come grazia".

Secondo il Pontefice, "chi è povero in spirito fa tesoro di quello che riceve; perciò desidera che nessun dono vada sprecato".

"Oggi vorrei soffermarmi su questo aspetto tipico dei poveri in spirito: non sprecare", ha proseguito. "Non sprecare ci permette di apprezzare il valore di noi stessi, delle persone e delle cose - ha sottolineato - Purtroppo, però, è un principio spesso disatteso, soprattutto nelle società più agiate, in cui domina la cultura dello spreco e dello scarto. Ambedue sono peste".

"Vorrei proporvi allora tre sfide contro la mentalità dello spreco - ha detto ancora Francesco - Prima sfida: non sprecare il dono che siamo. Ognuno di noi è un bene, indipendentemente dalle doti che ha. Ciascuna donna, ciascun uomo è ricco non solo di talenti, ma di dignità, è amato da Dio, vale, è prezioso. Gesù ci ricorda che siamo beati non per quello che abbiamo, ma per quello che siamo".

"La vera povertà, allora, è quando una persona si lascia andare e si butta via, sprecando sé stessa. Lottiamo, con l'aiuto di Dio, contro la tentazione di ritenerci inadeguati, sbagliati, e di piangerci addosso", ha aggiunto.

Le altre due sfide: "non sprecare i doni che abbiamo" e "non scartare le persone". "Risulta che nel mondo ogni anno vada sprecato circa un terzo della produzione alimentare totale. E questo mentre tanti muoiono di fame!"

Quindi, l'appello al dialogo tra israeliani e palestinesi alla luce dei recenti fatti avvenuti in Terra Santa

"Faccio appello ai due governi e alla comunità internazionale affinché si trovino subito e senza indugio altre strade che comprendano il dialogo e la ricerca sincera della pace. Con grande dolore - ha continuato il Pontefice - apprendo le notizie che giungono dalla Terra Santa, in particolare della morte di 10 palestinesi, tra cui una donna, uccisi durante azioni militari israeliane anti-terrorismo in Palestina, e di quanto accaduto vicino a Gerusalemme venerdì sera, quando sette ebrei israeliani sono stati uccisi da un palestinese e tre sono stati feriti all'uscita della Sinagoga". Secondo Francesco, "la spirale di morte che aumenta di giorno in giorno non fa altro che chiuderei pochi spiragli di fiducia che ci sono tra i due popoli. Dall'inizio dell'anno - ha aggiunto - decine di palestinesi sono rimasti uccisi negli scontri a fuoco con l'esercito israeliano".