Papa ringrazia e fa auguri a Mattarella e Meloni: "invoco prosperità per il popolo italiano"

"Viva gratitudine esprimo al presidente della Repubblica italiana, onorevole Sergio Mattarella, invocando prosperità per il popolo italiano. Anche gli stessi desideri per il presidente del governo". Lo ha detto papa Francesco in conclusione delll'Angelus davanti a una folla di fedeli radunati in Piazza San Pietro.

Un coro da stadio, quello dei giovani cattolici arrivati da tutto il mondo, perfino da Iraq e Libia, ha accolto Bergoglio, affacciato in piazza San Pietro per il suo primo Angelus del 2023. A riportare il silenzio il pensiero del Santo Padre per Benedetto XVI cui è seguito un lungo applauso.

"L'inizio di un nuovo anno è affidato a Maria Santissima, che oggi celebriamo come madre di Dio. In queste ore invochiamo la sua intercessione in particolare per il papa emerito Benedetto XVI, che ieri mattina ha lasciato questo mondo. Ci uniamo tutti insieme, con un cuore solo e un'anima sola, nel rendere grazie a Dio per il dono di questo fedele servitore del Vangelo e della Chiesa".

Francesco stamane alle 10 ha celebrato l'omelia nella Basilica di San Pietro per la Santa Messa nella festività di Maria SS.ma Madre di Dio, in occasione della 56esima Giornata Mondiale della Pace sul tema ‘Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace’.

All'Angelus ha ribadito: "Celebrando oggi la Giornata mondiale della Pace, riprendiamo consapevolezza della responsabilità che ci è affidata per costruire il futuro, ha detto papa Francesco all'Angelus: davanti alle crisi personali e sociali che viviamo, davanti alla tragedia della guerra, 'siamo chiamati a far fronte alle sfide del nostro mondo con responsabilità e compassione' ". "E possiamo farlo se ci prendiamo cura gli uni degli altri e se, tutti insieme, ci prendiamo cura della nostra casa comune", ha aggiunto il pontefice.