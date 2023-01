Parigi, morta una bimba di 3 anni trovata chiusa nella lavatrice

Una bimba di tre anni appena compiuti è morta dopo essere stata trovata in gravi condizioni all'interno del cestello, chiuso, della lavatrice dell'abitazione di famiglia, nel XX arrondissement di Parigi, che racchiude i quartieri orientali di Belleville, Père-Lachaise, Charonne e Saint-Fargeau.



Secondo quanto riferito dagli inquirenti, che hanno aperto un'inchiesta per appurare i fatti, i genitori si sono accorti della scomparsa della bambina ieri sera dopo cena e l'hanno cercata ovunque, in casa e fuori. Il padre e uno dei quattro fratelli della piccola si sono accorti solo più tardi, intorno alle 22.30, che era all'interno della lavatrice, in quel momento spenta. I soccorritori l'hanno estratta, ma i tentativi di rianimarla sono stati vani. “Non abbiamo idea di cosa sia successo. Apparentemente, non portava traccia di percosse. L'autopsia rivelerà molto di più”, dice una fonte vicina alle indagini citata dall'edizione online del quotidiano Le Parisien