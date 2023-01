Paris Hilton annuncia la nascita del primo figlio: "Sei già tanto amato"

Paris Hilton ha annunciato su Instagram la nascita del suo primo figlio, un maschio, tramite madre surrogata. "Non ci sono parole per esprimere quanto tu sia già amato", ha scritto in un post accompagnato da una foto e un cuoricino blu.

L'ereditiera, di 41 anni, ex star dei reality aveva rivelato il mese scorso che lei e il marito, l'imprenditore Carter Raum, sposato nel 2021, avevano tentato la fecondazione in vitro durante la pandemia.