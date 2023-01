Interviene l'avvocato che difende la famiglia: "Finora nessuna convocazione da parte del Vaticano"

All'indomani dell'annuncio in Vaticano di voler riaprire le indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, l'avvocato Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi, ci tiene a fare le dovute precisazioni: "Nonostante il clamore mediatico suscitato dalla notizia della riapertura delle indagini sul caso di Emanuela Orlandi noi non abbiamo ancora ricevuto alcuna comunicazione, né formale né informale, da parte del Vaticano".

La legale spiega di "aver preparato un'istanza formale da presentare domani in Vaticano per chiedere maggiori informazioni sulla riapertura delle indagini e per fissare un incontro con il promotore di giustizia" e ribadisce che "finora qualunque informazione ricevuta è stato grazie al lavoro della stampa che sta facendo da 'ponte' tra il Vaticano e la famiglia Orlandi.

Sulle nuove indagini è intervenuto anche il fratello di Emanuela, Pietro Orlandi: "Con ogni probabilità a sostenere la decisione del promotore di giustizia vaticano, Alessandro Diddi, di riaprire le indagini su mia sorella Emanuela è stata anche la volontà di Papa Francesco", ha detto in una intervista a La Stampa.

Della riapertura delle indagini "l'ho saputo all'improvviso. Questa novità è positiva. Anche perché non è una riapertura: il Vaticano non ha mai aperto un'inchiesta ufficiale. Questa è la prima volta che viene aperta un'inchiesta interna vaticana sul rapimento di Emanuela. Da quanto ho inteso dalle dichiarazioni di Diddi, si vuole guardare dall'inizio tutti i fatti, ricominciare da capo. Forse hanno capito che altrimenti noi non ci fermeremo mai nella ricerca della verità. È il momento di mettere fine a questa vicenda: per noi, ma anche per loro, per la Chiesa, il Vaticano stesso".

Adesso Pietro Orlandi spera "di essere convocato e poter finalmente verbalizzare, lo chiedo da tantissimo tempo. Con l' avvocato avevamo scritto anche a Papa Francesco comunicandogli che eravamo in possesso di nuovi elementi e che avremmo voluto verbalizzare. Sono elementi importanti che meritano un approfondimento. Dirò le cose che ho sempre raccontato. lo sono convinto che in Vaticano ci sono persone, anche di alto livello, a conoscenza dei fatti".

Pietro Orlandi, impegnato nella ricerca della sorella praticamente dal giorno della scomparsa, ha ribadito le sue convinzioni anche attraverso un lungo post pubblicato su Facebook in cui afferma che "le indagini potrebbero durare pochissimo".

"L'apertura di un'inchiesta in Vaticano- ha scritto sui social- sul rapimento di Emanuela, dopo 40 anni, se fatta veramente con la volontà e l'onestà di fare chiarezza una volta per tutte e dare finalmente giustizia ad Emanuela, potrebbe durare pochissimo. Non sarebbe necessario fare lunghissime indagini perché la Verità già la conoscono, basta raccontarla. Altrimenti spero mi convochino prima possibile per poter verbalizzare". Comunque, ha concluso, "non posso non essere contento e come sempre, voglio vedere il bicchiere mezzo pieno e pensare positivo". Ha poi rinnovato l'appuntamento al sit in di sabato, organizzato proprio per la sorella: "Ci vediamo, con chi vorrà e potrà', sabato alle 16.30 a Largo Giovanni XXIII, per ricordare Emanuela e per ricordare che noi non cederemo mai di un passo fino alla Verità".

Della riapertura indagini si parlerà domani a "Chi l'ha visto?", il programma condotto da Federica Sciarelli, in onda alle 21.20 su Rai 3.