L'offerta Federghiaccio non basta, Arianna Fontana pensa agli Usa "per vedere cosa hanno da offrire"

L'atleta è tornata a paventare l'ipotesi di lasciare i colori della bandiera italiana a seguito della rottura con la Federghiaccio dello scorso anno, scatenata dopo le medaglie ai Giochi di Pechino e mai realmente sanata. Ma stavolta c'è il concreto riferimento alla bandiera americana. Il chiarimento del post Olimpiadi, tra l'azzurra e la federazione, non sembra aver sortito l'effetto voluto, visto che nel suo lungo post sui social l'olimpionica sottolinea che la sua "fiducia nello staff tecnico e federale è irrecuperabile".

Non parla esplicitamente di un cambio di colori a favore degli Stati Uniti, anche se il marito e suo allenatore, Anthony Lobello è italo-americano, ma lascia intendere che potrebbe avvenire: "Lascio Salt Lake City dopo aver rimesso i pattini ed esplorato nuove opzioni. Ho deciso di aggregarmi al viaggio che Anthony aveva già in programma qui per vedere cosa hanno da offrire gli Stati Uniti e SLC nel caso dovessi continuare il mio viaggio olimpico". Inizia così lo sfogo sul suo profilo Instagram, alludendo a un sogno americano che per il pattinaggio italiano sarebbe un incubo in vista di Milano-Cortina.

"Vorrei ringraziare gli allenatori e i gruppi d'allenamento con cui ho pattinato mentre ero qui. Grazie per aver accolto me e il mio allenatore a braccia aperte - continua Arianna Fontana - È passato un po' di tempo dall'ultima volta che vi ho aggiornato sui problemi che ho dovuto e devo affrontare. Purtroppo non ci sono state comunicazioni costruttive sulla mia partecipazione ai Giochi Olimpici del '26 da parte della FISG dopo che, dall'aprile scorso, ci sono state ammissioni, da parte del presidente della federazione, di errori commessi e fatto promesse che non sono mai state mantenute. Lo staff rimane, in parte, quello che ha permesso ad atleti di prendermi di mira durante gli allenamenti e questo non è accettabile".

Fontana ribadisce la sua posizione: "la strada davanti a me non è facile, ma so che non tollererò più che il personale tecnico e federale prenda decisioni per isolarmi senza assumersi la responsabilità di queste decisioni. Alla base della nostra società c'è il senso di responsabilità nei confronti delle proprie azioni e parole. Non vedo perché dovrebbe essere diverso nello sport. Negare e non affrontare i problemi ha solo creato più problemi e so che non posso avere quel tipo di persone o problemi intorno a me se decidessi di continuare".