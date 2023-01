Il ct dell'Italia dello short track: “Se Arianna Fontana vuole andar via, vada”

"Siamo all'ennesima polemica di una storia che fa male a lei e alla nostra federazione. Tra l'altro ha sempre avuto un trattamento economico che non ha ricevuto nessun altro nella storia da parte della Fisg. Continuare a chiedere non le fa onore, anche se ogni richiesta viene dal marito e non da lei, che fa solo da tramite.

Una campionessa dovrebbe dare l'esempio e rispettare le regole non comportarsi come fa lei".

Così in una intervista all'Adnkronos Matteo Anesi, campione olimpico di pattinaggio velocità a Torino 2006 e ora tecnico della Nazionale italiana di pista lunga, commenta le polemiche dichiarazioni della campionessa di short track Arianna Fontana contro la Fisg, Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.

“Se vuole lasciare la nostra nazionale e gareggiare per qualcun altro che vada pure”, ha proseguito il tecnico.

"Da ex atleta io non ci avrei pensato nemmeno un secondo: gareggiare per l'Italia per me è sempre stato il massimo. E' vero che con Arianna sul ghiaccio avremmo qualche possibilità di medaglia in più ma le azzurre sono salite sul podio anche senza di lei. In più nel 2026 avrà 36 anni e potrebbe anche essere meno forte. Migliorerebbe di sicuro l'armonia nel gruppo, visto che lei non sa fare squadra e non vuole farla". Ha concluso Anesi.