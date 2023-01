Pedofilia online. Polizia: più vittime sotto i 9 anni, aumentano gli arresti (8%)

Un "lento incremento" dei bambini sotto i 9 anni adescati online, un trend, “diventato più consistente a partire dalla pandemia”.

L'allarme nel report annuale della Polizia Postale, che segnala come social network e videogiochi online siano "i luoghi di contatto tra minori e adulti più frequentemente teatro delle interazioni nocive". E questo, nonostante sia "diminuita la circolazione globale di materiale pedopornografico online".

Ansa Immagine di archivio, cyber crime

A rischio la fascia 10-13 anni

Gli agenti hanno trattato complessivamente 4.542 casi, indagando 1.463 persone (il 3% in più rispetto al 2021), di cui 149 arrestate (l'8% in più) per reati connessi ad "abusi tecnomediati in danno di minori", per i quali la fascia dei cosiddetti preadolescenti (tra i 10 ed i 13 anni) risulta "anche quest'anno" come la più coinvolta nelle reti dei pedofili.

Getty Vittima di abusi domestici con le mani premute contro la finestra di vetro

I dati in chiaro-scuro: meno cyberbullismo

Si registra una leggera flessione invece dei casi di cyberbullismo che - così nel report 2022 - "può essere interpretata come effetto della normalizzazione delle abitudini dei ragazzi": non si può escludere che il ritorno ad una vita sociale priva di restrizioni abbia abbia avuto "un'influenza positiva sulla qualità delle relazioni tra coetanei": 323 casi di cyberbullismo trattati nel 2022 (il 29,4% in meno rispetto all'anno precedente) 219 hanno riguardato vittime di 14-17 anni, 87 casi vittime di 10-13 anni e 17 casi vittime under 9.

GettyImages Cellulari a scuola

Minori ricattati per denaro

Anche il fenomeno del cosiddetto "sextortion" recentemente sta interessando sempre più spesso vittime minorenni, con effetti lesivi potenziati: la vergogna che i ragazzi provano, "impedisce loro di chiedere aiuto ai genitori od ai coetanei di fronte ai quali si sentono colpevoli di essersi fidati di perfetti e sconosciuti".

E la sensazione di sentirsi in trappola - analizzano gli investigatori - è amplificata spesso "dalla difficoltà nel pagare le somme di denaro richieste".

Dean Mouhtaropoulos/Getty Images server farm