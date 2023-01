Perù, salgono a 45 i morti dopo le proteste nel centrosud: ieri record di vittime a Juliaca

Con le 18 persone morte ieri a Juliaca, nella regione di Puno, negli scontri fra manifestanti antigovernativi e le forze dell'ordine (tra le vittime anche un poliziotto), è salito a 45 morti e centinaia di feriti il bilancio delle violenze scatenate in Perù fin dalla destituzione – il 7 dicembre scorso – dell’ex presidente Pedro Castillo, che sta scontando 18 mesi di custodia cautelare.

L'Ufficio del Difensore del popolo peruviano ha confermato che ieri a Juliaca si è registrato il giorno più cruento da quando è in atto uno sciopero a tempo indeterminato, in cui i manifestanti chiedono lo scioglimento del Parlamento, le dimissioni della presidente Dina Boluarte e immediate elezioni anticipate. Si è trattato, secondo i media, di una vera battaglia in cui i manifestanti hanno cercato di occupare l'aeroporto, trovando uno sbarramento di agenti che hanno utilizzato armi e lacrimogeni. Un raduno è annunciato oggi ad Arequipa, la “città bianca” peruviana, dove i manifestanti chiederanno giustizia per coloro che sono morti nelle proteste a Juliaca.

L'analisi del quotidiano La Republica

Il governo si dice convinto che le proteste siano promosse e finanziate da gruppi terroristici e narcos, tesi respinta dai movimenti che manifestano con blocchi stradali e cortei in numerose regioni del centro-sud peruviano. La mobilitazione riguarda varie regioni del Paese e secondo il quotidiano centrista La Republica, “una carovana di autobus e camion, con migliaia di manifestanti, è arrivata a Cusco dalle province di Canchis, Canas, Acomayo e Quispicanchi”.

In un editoriale pubblicato oggi sullo stesso quotidiano, si sottolinea che “per questa situazione, di cui sono corresponsabili sia il governo sia il Parlamento nazionale, non si prospetta alcuna soluzione politica”. Riflettendo sull'emergenza, il giornale sostiene che la situazione particolarmente difficile nel centrosud del Paese è legata alle condizioni di maggiore difficoltà sociale presenti in quella parte di Perù. Scrive infatti La Republica: “Ci sono condizioni specifiche che spiegano le proteste che si svolgono in varie città della regione di Puno e che conferiscono alle rivendicazioni un carattere unico”. In primo luogo, si precisa, “l'incuria storica che il Paese ha mantenuto nei confronti di questa regione, non solo in questo governo, ma anche in quelli precedenti, che hanno fatto poco per includere nello sviluppo questa importante parte del Perù”.

Aperta la seconda procedura giudiziaria nei confronti della Boluarte

La titolare della Procura della Repubblica del Perù, Patricia Benavides, ha reso noto oggi di aver aperto una procedura giudiziaria nei confronti della presidente Boluarte per l'azione repressiva del governo e delle forze dell'ordine. Si tratta, precisa la radio RPP di Lima, della seconda procedura della Procura nei confronti del capo dello Stato, legata alle proteste in corso e alle numerose vittime. La prima procedura non riguardava solo Boluarte, ma anche il ministro dell'Interno César Cervantes, e il primo ministro Alberto Otárola. Quest'ultimo si trova attualmente nella sede del Parlamento, dove deve presentare il programma del suo governo per ottenere la fiducia.