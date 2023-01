Perù, la protesta incendia Cusco. Un morto e 43 feriti nelle ultime ore

Non si fermano e anzi riprendono vigore e si estendono al sud del Paese le violente proteste contro il governo e a sostegno dell'ex presidente Pedro Castillo, destituito a inizio dicembre e sostituito dalla sua vice, Dina Boluarte. Il caos è arrivato alla città di Cusco, forse il più importante centro turistico del Paese: ex capitale dell'impero Inca e base di partenza dei viaggiatori di tutto il mondo per arrivare a Machu Pichu. Qui il bilancio al momento conta un morto e 43 feriti, di cui 37 civili e 6 poliziotti.

Ma tutto il Perù è in fiamme da settimane. Una parte importante del Paese non ha digerito la destituzione di Castillo, ex sindacalista di umili origini, deposto e arrestato dopo aver tentato maldestramente di sciogliere il Congresso per evitare l'ennesimo voto di impeachment. Le proteste si sono accese in particolare nelle aree rurali e nelle valli andine, dimenticate dalle politiche di ogni governo peruviano.