Nuovo anno: politici, artisti e vip affidano ai social i loro auguri

Anno nuovo auguri nuovi e, soprattutto, condivisi. L'imperativo che, anche in questo inizio del 2023, accomuna politici, artisti, campioni dello sport e ‘celebrities’ è condividere con i propri ‘followers’ il momento di festa, mostrando location e affetti con cui si è brindato al nuovo anno. In primo luogo c'è la premier Giorgia Meloni che ha affidato a Facebook e Twitter il suo personale augurio e intento per il 2023: “Vorrei che ci credeste con noi, con me, nella possibilità di risollevare questa nazione, di rimetterla in piedi. Di farla camminare velocemente, con entusiasmo perché noi possiamo fare molto di più. Dobbiamo farlo insieme”.

Romanticismo e location esotica fanno da cornice alla foto e al messaggio di auguri, "Benvenuto 2023", condiviso su Instagram dalla ex campionessa olimpica di nuoto Federica Pellegrini e il marito ed ex allenatore Matteo Giunta.

Immagine e calore familiare nel post di Tiziano Ferro, per sbaglio ‘finito’ per errore sul profilo di Vasco Rossi: “Vi auguro un 2023 in cui possiate sentirvi protetti e felici. Vi voglio bene”, scrive il cantante su Twitter, mostrandosi insieme alla figlia Margherita, la bimba di cui è diventato papà insieme al maschietto Andres.

Tra gli artisti che hanno celebrato via social il nuovo anno c'è chi l’ha fatto in maniera più sobria, come Elisa, che dopo lo stop forzato dei concerti per motivi di salute, dà il benvenuto al nuovo anno su Instagram, mostrandosi seduta al pianoforte….

…chi invece, come il vulcanico ‘Jova’, alias Lorenzo Cherubini, ha voluto ricordare in un post i momenti musicali più belli e travolgenti del 2022.

Al poliedrico Rocco Papaleo basta un “Buon anno” pronunciato con voce profonda ed espressione sorniona per toccare il cuore dei suoi fan.

La travolgente star della comicità Michela Giraud preferisce puntare sulla scaramanzia e, facendosi immortalare davanti a un falò, invita i followers a “lasciarsi alle spalle le persone che hanno reso impossibile il loro 2022”.