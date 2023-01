Percettori di reddito di cittadinanza, ma legati ai clan: 20 indagati e 220 mila euro sequestrati

220 mila euro sequestrati e 20 persone indagate. E' il bilancio dell'operazione condotta questa mattina dai carabinieri del gruppo di Torre Annunziata, Napoli, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale, su richiesta della locale procura della Repubblica.

I 20 indagati, tutti legati da vincoli di parentela ad esponenti di diverse consorterie criminali locali, avrebbero indebitamente percepito il beneficio del reddito di cittadinanza nel periodo compreso tra i mesi di marzo 2019 e settembre 2021. Sono accusati di truffa aggravata per l'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche e omessa comunicazione delle variazioni di informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o riduzione della misura di sostegno.

Nello specifico è emerso che gli stessi, nella domanda per accedere al beneficio o, in alcuni casi, anche successivamente alla sua presentazione, avrebbero omesso di comunicare all'INPS la sottoposizione propria o quella di un familiare convivente a una misura cautelare personale e, in un caso, la condanna di un congiunto convivente, con sentenza passata in giudicato, per reati di tipo associativo, inducendo così in errore l'Ente erogatore e percependo indebitamente, per il periodo oggetto delle indagini, somme di denaro non dovute o in misura superiore a quella spettante.

Nel corso dell'esecuzione del provvedimento sono state sottoposte a sequestro: 12 carte Postamat per reddito di cittadinanza, 4 abitazioni, una quota societaria al 100%, del valore di 10mila euro, 6 autoveicoli, 32 rapporti finanziari, la cui consistenza è in corso di accertamento presso i rispettivi istituti di credito, la somma complessiva di 17mila euro in contanti, un assegno circolare del valore di 10mila euro, un collier in oro.