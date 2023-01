Pesaro, giovane ubriaco aggredisce infermiere e prende a pugni una barriera di plexiglas

Si è prima strappato la flebo che aveva al braccio, poi ha messo le mani al collo di un infermiere e infine si è denudato, urlando frasi sconnesse e minacciando di morte il personale sanitario presente nel Pronto Soccorso. È successo oggi all’ospedale di Pesaro, nelle Marche, dove un giovane, portato dal 118 nella struttura dopo aver subito un incidente stradale, ha creato allarme e scompiglio nell’area del triage del nosocomio. Il ragazzo era ubriaco e ha sferrato un pugno ad una barriera di plexiglas presente nel Pronto Soccorso, rompendola e provocando la fuga di molti presenti, spaventati da quanto stava accadendo.

Il personale ha subito allertato il servizio di vigilanza e i Carabinieri, che hanno poi arrestato il giovane, posto agli arresti domiciliari in casa della madre. Secondo fonti ospedaliere, il ragazzo, mentre attendeva l'esito degli esami, è diventato improvvisamente aggressivo e ha iniziato a minacciare il personale sanitario, prendendo tra l’altro per il collo un infermiere.

Quello accaduto oggi a Pesaro è solo l’ennesimo episodio di aggressioni ai danni di medici, infermieri e personale sanitario negli ospedali italiani, che le associazioni di categoria e sindacali denunciano da tempo, chiedendo alle istituzioni risposte e misure di prevenzione efficaci.

Il personale degli ospedali dispone di un servizio di vigilanza armata, che staziona h24 dinnanzi ai presidi, così come davanti all’ospedale di Pesaro. Inoltre, chi lavora in Pronto Soccorso può attivare delle chiamate di emergenza alle forze dell'ordine, tramite un pulsante di allarme installato in diversi punti delle aree di triage. Le strutture sono inoltre dotate di un sistema di videosorveglianza presso i punti maggiormente esposti a concrete situazioni di pericolo.