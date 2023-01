Petr Pavel è il nuovo presidente ceco. Andrej Babis sconfitto al ballottaggio

Petr Pavel, 61 anni generale dell’esercito in pensione, è il nuovo presidente della Repubblica Ceca. Lo spoglio dei voti del ballottaggio per le elezioni presidenziali è stato completato al 93% per cento, tuttavia il distacco sullo sfidante Andrej Babis, ricco imprenditore noto per le sue posizioni politiche populiste, già primo ministro tra il 2017 e il 2021, è tale da poter essere proclamato vincitore.

Secondo quanto dichiarato dall’emittente televisiva pubblica “Ct24”, Babis ormai non può più colmare il divario di oltre mezzo milioni di voti che lo separano dal generale in congedo. Pavel ha ottenuto, infatti, il 57,45% contro il 42,6% del suo avversario. L'affluenza alle urne è stata per ora al 69%, circa 15mila i seggi elettorali aperti oggi.

A Pavel ha già fatto le congratulazioni il primo ministro Petr Fiala, che ha sottolineato come questa sia “la terza sconfitta di fila per Andrej Babis”, facendo riferimento alle politiche del 2021 e di quelle per il Senato dello scorso autunno.

"Ha vinto il candidato della società civile e i valori democratici che rappresenta", ha dichiarato Fiala dopo il successo dell'ex generale. La sconfitta di Babis è dovuta alla "più disgustosa delle sue campagne, nella quale ha unito al populismo l'estremismo". "Sono contento che abbia vinto il candidato che si pone come obiettivo quello di unire le opinioni e calmare i conflitti", ha aggiunto il primo ministro.