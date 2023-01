Piazza Affari frena a metà seduta

La borsa di Milano gira in negativo a metà seduta. Oggi -0,20%, nella settimana +2%. Grazie a questo mini-rally di inizio anno, +8% dal 2 gennaio, l'indice tocca i 25.700 punti e torna sui livelli del 20 febbraio, alla vigilia della guerra in Ucraina, che non aveva fino a ora recuperato.

Le altre principali borse europee vedono una lieve salita: Londra +0,40%, Francoforte +0,03%, Parigi +0,23%.

Girano in negativo anche i future che anticipano l'avvio di Wall Street: -0,7% per quello sul Dow Jones, -1% per quello sul Nasdaq.

Sotto la lente dei mercati ancora il dato di ieri sull'inflazione americana, importante perché da esso dipendono le decisioni della banca centrale statunitense. A dicembre i prezzi al consumo, su base annua, sono saliti del 6,5%, sei decimi in meno del 7,1% di novembre. Rimane però alta l'inflazione depurata da energia e beni alimentari, al 5,7%, guardata con particolare attenzione dalla Fed.

Tra gli effetti del dato sull'inflazione c'è stato il calo dei rendimenti dei titoli di Stato: quello del Btp italiano ieri è sceso sotto il 4%, oggi nuovo calo al 3,94%. Lo spread con il bund tedesco resta sotto quota 200, a 181 punti base.

Sul fronte dell'energia, il gas rimane sotto i 70 euro al megawattora con il future di febbraio a 65 euro (-2,5%), vicino ai minimi dal novembre del 2021.

Petrolio in risalita, con il Brent sopra gli 84 dollari al barile.

Tra i titoli del Ftse Mib, maggiori rialzi per due banche, Banco Bpm (+2,60%) e Bper (+2,55%), seguite da Moncler e Amplifon, di poco sopra il +2%. Maggiori ribassi per Stellantis (-3,40%) e Pirelli, -1,33%