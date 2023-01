Piazza Affari sale e chiude la settimana in sostanziale pareggio

Le parole, tra ieri e oggi, della presidente della Bce Christine Lagarde al Forum di Davos hanno lasciato pochi dubbi sulla sua determinazione nel contrasto all'inflazione. C'è stata una reazione sui mercati obbligazioni, i rendimenti dei titoli di Stato sono saliti ieri e ancor di più oggi, +20 punti base per il Btp decennale, che torna vicino al 4% (3,97%), lo spread sale di 9 punti, è a 180 punti base.

Sui mercati in evidenza i nuovi tagli nel settore tecnologico: oggi Alphabet, casa madre di Google, ha annunciato 12mila licenziamenti, pari al 6% della forza lavoro. Pochi giorni fa era stata la volta di Microsoft, con 10mila esuberi. Il titolo Alphabet sale, +4,05% sul Nasdaq.

A Wall Street l'indice S&P 500 torna a vedere il segno più dopo 5 sedute in calo, +0,91%.; Nasdaq +1,4%; meno brillante il Dow Jones, +0,30%.

Tra gli altri titoli, in evidenza Netflix, +4,36% dopo la diffusione dei dati trimestrali che hanno visto una crescita di 8 milioni di abbonati. Non ci sono stati contraccolpi dalle dimissioni del fondatore e Ceo della piattaforma di streaming, Reed Hastings.

In Europa rimbalzo per la borsa di Milano, +0,71% per l'indice Ftse Mib. Recupera dopo il -1,75% di ieri e porta quasi in parità il bilancio della settimana (-0,03%). Francoforte e Parigi sono in linea con Milano, Londra +0,30%.

Sul fronte dell'energia, in evidenza il gas diretto verso l'Europa: le temperature fredde spingono il prezzo al rialzo, +10,7%, con il future di febbraio a quota 67,2 euro al megawattora.

Tra i 40 titoli del Ftse Mib, maggiori rialzi per Saipem, +8,56%, seguita da Iveco, +3,95%, e Unicredit, +2,31%. Maggiori ribassi per Amplifon, -2,72%, Intesa Sanpaolo (-1,91%) e A2A (-1,84%).