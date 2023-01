Piazza Affari, settimana in rialzo. Intel -10% dopo i conti

A metà seduta borse in rialzo, Milano +0,22%, dopo il +1,32% di ieri. Vicino al +2% il bilancio della settimana, +10,88% da inizio anno.

Nel resto d'Europa lievi ribassi per i principali indici: Londra -0,03%, Francoforte -0,20%, Parigi -0,30%.

Si è preannuncia invece in calo, dopo i rialzi di ieri, l'apertura di Wall Street.

Tra i titoli in evidenza nel pre-market c'è Intel, -10%. Questo dopo i conti del quarto trimestre del 2022, che hanno mancato gli obiettivi per il calo dei comparti computer e data center. Ma soprattutto per le previsioni di una perdita netta di 15 centesimi ad azione per il primo trimestre 2023.

Ieri erano arrivati dati contrastanti dalle altre trimestrali. Gli utili sono in media fin qui in calo del 2,7% rispetto a un anno prima, ma le attese erano peggiori, -3%.

Nella notte seduta in lieve rialzo a Tokyo, +0,07%. L'inflazione in Giappone è salita sui massimi dal 1981, +4,4% a gennaio, un decimo più delle attese.

Sul fronte dell'energia, il gas continua il calo: ad Amsterdam è scambiato a 53,04 euro (-3,2%) al megawattora, sui minimi dal novembre 2021.