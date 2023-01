Piersanti Mattarella, la commemorazione e le indagini 43 anni dopo l'omicidio

Stamattina ci sono state le commemorazioni a Palermo, davanti alla sua abitazione in via Libertà. Sono state deposte le corone di fiori da parte delle autorità politiche, civili e militari accanto alla lapide che ricorda il luogo dell'omicidio, proprio di fronte alla residenza dell'attuale presidente della Repubblica, suo fratello Sergio. Oggi è anche il giorno per fare il punto su quello che si sa di quell'omicidio che ad oggi non ha ancora un colpevole assicurato alla Giustizia. Per questo motivo la procura di Palermo sta conducendo nuovi accertamenti su Nino Madonia, esponente di peso del clan Madonia, e Vito Ciancimino, ex sindaco di Palermo, esponente della DC siciliana e mafioso.

Il giorno in cui venne ucciso quarantatré anni fa, il 6 gennaio 1980, Piersanti Mattarella era senza scorta. Era appena salito in auto con la moglie, Irma Chiazzese, e i figli Bernardo e Maria, con i quali stava andando a messa. Quell'anno l'Epifania cadeva di domenica e il Presidente della Regione Siciliana nei giorni di festa era solito lasciare liberi gli uomini che lo proteggevano, affinché potessero stare con le proprie famiglie. Questo è Piersanti Mattarella, l'uomo che voleva una regione “con le carte in regola ” nei confronti dello Stato e delle altre regioni italiane.

Nino Madonia, detenuto ininterrottamente dalla fine del 1989, dopo avere trascorso già precedenti periodi in carcere, potrebbe essere il sicario che sparò all'allora presidente della Regione. L'ex sindaco Ciancimino, morto a novembre del 2002, è il politico-mafioso inserito a pieno titolo nel contesto in cui maturò l'omicidio: un fatto - la sua responsabilità diretta - su cui ci sono sempre stati sospetti, messi nero su bianco in sentenze definitive, ma mai prove. Oltre agli elementi di tipo logico-deduttivo, insufficienti per arrivare a un processo, c’è oggi la ricerca di testimonianze, di contributi specifici di pentiti, di dichiarazioni che possano incrociarsi e formare nuove prove. Un lavoro in fase avanzata, che potrebbe portare all'incriminazione ufficiale di Nino Madonia, il presunto killer dallo sguardo glaciale, che sta pagando per altri omicidi, ma non per quello di un presidente della Regione che aveva deciso di puntare sul rinnovamento, in un momento in cui questi comportamenti venivano puniti con la morte dall'organizzazione mafiosa.

Una luce su quanto accaduto potrebbe arrivare dall'istituzione di una commissione d'inchiesta, come auspica sia aperta il presidente del Tribunale di Palermo, Antonio Balsamo: "Credo che i tempi possano essere maturi. Soprattutto per la ricostruzione storica condivisa su questa drammatica stagione del terrorismo mafioso. Una stagione che per fortuna appartiene al passato, ma che è comunque importante ricostruire in maniera completa, perché ci sono vaste zone d'ombra su cui sarebbe fondamentale fare piena luce. Tutto ciò potrebbe essere opera di una commissione, che potrebbe andare oltre i limiti che sono connaturati al processo penale. E potrebbe essere uno strumento importante per costruire una memoria condivisa capace di fare luce su una stagione nella quale sono caduti in Sicilia alcuni dei più importanti rappresentanti delle istituzioni, come Piersanti Mattarella, che aveva saputo mutare la considerazione della Sicilia nel contesto europeo e internazionale, riuscendosi ad opporsi con un coraggio straordinario ai disegni di cosa nostra nel periodo più difficile".