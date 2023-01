Polemica per i video dell’influencer svedese che impazza sulle strade della Sardegna a Capodanno

Da molte parti si sono sollevate critiche sul comportamento della giovane motociclista, sia per le eventuali violazioni del codice della strada riprese nei video, sia per le immagini riprese su spiagge e zone naturalistiche teoricamente protette e su cui vi sarebbe il divieto di usare la moto. Il quotidiano " La nuova Sardegna " ammette che i video rappresentino una pubblicità per l'isola ma anche un pessimo esempio di comportamento stradale. L’associazione ambientalista Gruppo d’Intervento Giuridico” ha definito tali imprese: “ Cafonaggine sulle spiagge sarde dalla Svezia con furore ”

Nei suoi post su Instagram e Youtube Sara ha raccontato le sue avventure in lungo ed in largo sulla stupenda isola Italiana: sul litorale olbiese, da Pittulongu a Nodu Pianu, fino a Cagliari ed alla famosa spiaggia del Poetto. In uno spettacolare video, Sara si esibisce in un’impennata avvolta dalle scintille di un fuoco d’artificio girato la notte del 31 dicembre su una strada pubblica, proprio per celebrare l’arrivo del nuovo anno.