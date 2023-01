Polis, Meloni: "Vogliamo una sola Italia con servizi e diritti uguali per tutti"

Il progetto è stato finanziato per 800 milioni dal piano complementare al Pnrr e per circa 400 milioni dall'azienda.

Polis punta sulla rete di uffici postali per "promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dei piccoli centri urbani e nelle aree interne" realizzando uno “sportello unico di prossimità”, per accedere a servizi della P.a., e la "più grande rete di coworking del Paese", con 250 “spazi per l'Italia”.

“I sindaci oggi più di ieri sono la prima fila dell'impegno politico”, ha detto Giorgia Meloni. “Sono arrivata a fare il presidente del consiglio, non sono riuscita a fare il sindaco. Una cosa così facile non è. Il sindaco non può quasi mai contare su risorse e strumenti necessari. Una sfida che è più impegnativa per chi è sindaco in un comune al di sotto dei 15 mila abitanti”.

“Sono contenta di essere qui in una sala composta da sindaci di comuni sotto ai 15 mila abitanti, li ringrazio per la creatività con cui fanno del proprio meglio per dare risposte ai cittadini e a loro e a tutti i primi cittadini d'Italia voglio ribadire anche l'impegno del governo a fare tutto quello che possiamo per rendere più facile quel compito: dalla digitalizzazione alla semplificazione”, ha continuato.

“Di fronte alle sfide, tutti i livelli istituzionali devono darsi aiuto a vicenda. Nell'attuale congiuntura in cui siamo chiamati a operare non c'è spazio per i personalismi, per le piccole beghe politiche, bisogna lavorare tutti insieme con lealtà e rispetto delle differenze. Il progetto Polis risponde a mio avviso proprio a questa necessità di fornire strumenti adeguati, in un tempo complesso, ai comuni per avvicinare le istituzioni ai cittadini. E' un progetto importante, vale 1,2 miliardi, ed è utn modello di collaborazione a 360 gradi tra un'azienda strategica e l'amministrazione centrale e locale dello Stato, un modello di inclusione e innovazione sociale per l'Europa, perché questa nazione può ancora essere un modello che gli altri copiano”, ha detto Giorgia Meloni.

“L'Italia ha insegnato tanto e può farlo ancora e questo è un progetto che insegna oggi. Con cui noi vogliamo unire l'italia, rafforzare i legami tra le comunità, garantire a tutti i cittadini indipendentemente da dove vivono e lavorano lo stesso diritto ad accedere ai servizi in modo semplice e veloce. Una sola Italia con servizi e diritti uguali per tutti”, ha concluso.