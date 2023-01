Polonia, Black Eyed Peas con la fascia arcobaleno al concerto di Capodanno: è polemica

E' diventata un caso politico in Polonia l'esibizione dei Black Eyed Peas al concerto di Capodanno trasmesso sulla tv pubblica polacca TVP. La band statunitense ha cantato indossando fasce arcobaleno per contestare l'omofobia al governo e sostenere i diritti LGBTQ. La performance ha provocato uno scontro nella coalizione al governo conservatore tra il primo ministro Mateusz Morawiecki e il suo partito Diritto e giustizia (PiS) e il suo alleato, il partito Polonia Solidale, che ha accusato il PiS di promuovere con il denaro pubblico le “devianze LGTBQ”. I Black Eyed Peas erano gli ospiti di punta del veglione, trasmesso in diretta sulla tv pubblica polacca dalla località montana di Zakopane, dopo il forfait dell'ex Spice Girl Melanie C per "problemi che non sono in linea con le comunità che sostengo". Durante il concerto, visto da 8,3 milioni di telespettatori, la band ha dedicato il brano "Where is the love?" allo spirito di "unità" citando le comunità che subiscono l'odio come "gli ebrei, chi è di origine africana e le persone Lgbtq+".

"Polonia solidale non accetterà mai la promozione LGBTQ nella televisione pubblica, è una questione in cui il partito "differisce fondamentalmente" dal PiS e dal primo ministro Mateusz Morawiecki", ha affermato il leader di Sp, il ministro della Giustizia Zbigniew Ziobro. Mentre l'eurodeputato Joachim Brudziński (PiS) ha definito il PiS "un partito della libertà", aggiungendo che "i membri del PiS non si preoccupano delle preferenze sessuali delle persone". Negli ultimi anni, i governi locali governati dal PiS sono stati i principali artefici delle famigerate zone “LGBT-free” condannate da Bruxelles, che hanno portato l'Unione Europea a ritirare i finanziamenti per alcune città. Il dibattito è poi divampato sui social. “Non è un capodanno dei sogni, ma un capodanno della devianza”, ha scritto su Twitter il deputato Marcin Warchoł. Immediata è arrivata la replica di Wil.I.am dei Black Eyed Peas: “Siamo i Black Eyed Peas o i Black Eyed Peace perché siamo per la pace, l'uguaglianza e l'armonia. Non siamo i Black Eyed PiS (Partito Diritto e Giustizia)”.

Il deputato polacco ha definito “ipocriti” i Black Eyed Peas, perché in passato hanno cantato in Paesi omotransfobici come il Qatar. “Siamo andati in questi posti per diffondere AMORE… perché boicottare quando puoi andare direttamente alla fonte che ha bisogno di essere ispirata e fare del tuo meglio per ispirarli e diffondere AMORE… si chiama #LOVE“, ha risposto Wil.I.am.