Powell: gli strumenti della Fed funzionano, "ora il sistema è più resiliente"

"In entrambe le crisi i banchieri centrali hanno utilizzato i loro strumenti in modo piuttosto innovativo, per far fronte a circostanze eccezionalmente impreviste e difficili". Lo ha affermato Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, riferendosi alla crisi finanziaria del 2008 e a quella del Covid, nel suo intervento nel panel 'L'indipendenza della banca centrale e il suo mandato: una visione in evoluzione' durante il Simposio sull'indipendenza delle banche centrali alla Sveriges Riksbank svedese. "Il sistema finanziario è ora sostanzialmente più resiliente e più forte nel suo nucleo, e di conseguenza ha retto meglio alla pandemia", ha osservato Powell, aggiungendo che "non c'è nulla che non vada nei nostri mandati" di banche centrali.

Powell, nel corso del suo intervento, non ha fatto riferimento ai tassi di interesse ma ha sottolineato che l'indipendenza della Fed dall'influenza politica è fondamentale per la sua capacità di combattere l'inflazione. Inoltre ha spiegato che i benefici derivanti dalla stabilità dei prezzi sono enormi anche se le scelte possono risultare "non popolari".

La Fed nel corso dell'ultimo anno ha dato luogo a sette rialzi dei tassi consecutivi. Un numero straordinario soprattutto considerando che prima di quest'anno, negli ultimi 22 anni, la banca centrale Usa non aveva mai alzato i tassi di oltre 25 punti base, mentre nel 2022 lo ha fatto cinque volte, con quattro rialzi di 75 punti base e l'ultimo rialzo a dicembre di 50 punti che dovrebbe preparare l’avvio di una nuova fase, caratterizzata da una stretta più graduale nel suo andamento ma anche più lunga di quanto previsto finora.