Precipita un elicottero a Sequals, in Friuli: morto il pilota

Incidente aereo vicino a Pordenone: una persona ha perso la vita, questa mattina, a seguito delle gravi ferite riportate nello schianto di un elicottero a Sequals, nella zona di Solimbergo, in Friuli.

Il velivolo si è abbattuto sul greto di un fiume in secca. Per il pilota non c'è stato niente da fare.

Dopo la chiamata al Nue 112 da parte di una persona che aveva visto roteare in maniera anomala un elicottero civile, per poi scomparire dall'orizzonte, è scattata la macchina dei soccorsi. Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, l'elisoccorso e hanno attivato i Vigili del fuoco e i Carabinieri, ma i soccorritori non hanno potuto salvare la vita dell'uomo ai comandi del velivolo.