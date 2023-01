Precipita un elicottero ultraleggero, pilota 80enne muore a Prato

Un elicottero ultraleggero è precipitato in un terreno a Iolo, frazione di Prato, dopo avere urtato alcuni cavi dell'alta tensione. Il pilota e proprietario del mezzo, Francesco Nencini, pratese di 80 anni, è stato estratto vivo dai soccorritori dei Vigili del fuoco ma è deceduto poco dopo. Sul velivolo non c'erano passeggeri.

Era partito in mattinata da Quarrata (Pistoia), per poi atterrare in un terreno vicino alla sua abitazione a Iolo verso l'ora di pranzo. Secondo le prime ricostruzioni, l'urto con i cavi elettrici sarebbe avvenuto al momento del nuovo decollo, intorno alle 16.

I militari hanno consultato la torre di controllo dell'aeroporto di Firenze che ha spiegato che per quel tipo di velivolo non serve l'autorizzazione al decollo, ma solo la licenza per l'utilizzo. Non è previsto nemmeno un piano di volo: "Può atterrare ovunque su autorizzazione dei proprietari della superficie".