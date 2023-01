87 interventi e quasi due miliardi di euro: ecco il piano per preparare Roma al Giubileo 2025

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e il commissario straordinario al Giubileo 2025, Roberto Gualtieri, hanno illustrato questa mattina alla stampa il Dpcm (provvedimento del 15/12/2022) recante l'approvazione della proposta di programma dettagliato degli interventi “essenziali ed indifferibili” connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. Con il Dpcm firmato da Giorgia Meloni lo scorso 15 dicembre il governo ha messo a disposizione i fondi per un primo gruppo di 87 interventi, dei quali 32 progetti di riqualificazione e valorizzazione, altri 23 relativi ad accessibilità e mobilità, 8 dedicati al capitolo accoglienza e partecipazione e 24 per ambiente e territorio, per 1,8 miliardi di risorse complessive. Negli investimenti previsti sono compresi 62 interventi totalmente finanziati dai fondi giubilari, 10 che integrano fondi preesistenti e 15 già finanziati che sono stati inseriti per essere accelerati attraverso le procedure commissariali. Altri 500 milioni arrivano dalle opere previste nel Pnrr, sempre per il Giubileo, nel quadro del Piano “Caput Mundi”

Ansa Il Papa incontra il sindaco di Roma Gualtieri

Lavori in area Vaticano Diversi progetti riguardano proprio l'area del Vaticano e quella subito adiacente, come la realizzazione del sottovia di Piazza Pia, tra gli investimenti principali, con 70 milioni di euro, interamente finanziati dai fondi giubilari. Corridoi pedonali e sottopassi saranno creati da Castel Sant’Angelo, dalla stazione ferroviaria di San Pietro e sotto via Gregorio VII, per ulteriori 20 milioni. Viabilità interna e di accesso alla Capitale Tra gli altri progetti rilevanti da segnalare il rifacimento della pavimentazione delle principali strade consolari di accesso alla Capitale da parte di Anas con un finanziamento di 200 milioni. Saranno interessate 48 grandi arterie, tra cui Ardeatina, Laurentina, Nomentana, Ostiense, Portuense, Prenestina, Tuscolana, Boccea, Trionfale, Salaria, ma anche Via Cristoforo Colombo e via del Mare. Altri 47 milioni andranno alla manutenzione straordinaria della viabilità principale della Capitale, 45 alla viabilità urbana ed extraurbana dell'intero territorio romano e 25 milioni per la manutenzione dei marciapiedi. Interventi attorno al Vaticano e alle altre basiliche giubilari È prevista la realizzazione di un parcheggio sotterraneo in Piazza Risorgimento, adiacente alle mura Vaticane, per un costo di 30 milioni, Un altro parcheggio interrato dovrebbe essere ricavato nei pressi del Lungotevere di Castel Sant’Angelo, dove sarà riqualificata anche la zona verde circostante il castello, come anche le aree intorno alle Basiliche giubilari. 15 milioni saranno destinati alla Basilica di San Giovanni in Laterano e alla riqualificazione delle zone attorno.

Ansa Giubileo 2025, presentazione delle opere essenziali e indifferibili