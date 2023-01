Vaticano, processo sui fondi della Segreteria di Stato: il Papa non sarà ascoltato tra i testimoni

Con un'ordinanza letta oggi in aula nella 45esima udienza del processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato, il presidente del Tribunale vaticano Giuseppe Pignatone ha comunicato quali testimoni sono ammessi a deporre tra quelli chiesti dalla difese. Ci sarà il sostituto per gli Affari generali, mons. Edgar Peña Parra, mentre il Tribunale si è riservato sul cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, all'esito delle deposizioni del sostituto. Non sarà invece sentito il Papa, che era stato chiesto da varie difese. Tra i testimoni ammessi, il presidente dello Ior Jean-Baptiste de Franssu e il fratello del card. Becciu, Antonino.

L’ex prefetto della Congregazione per le cause dei santi, in merito alla vicenda che lo vede coinvolto nel processo sul banco degli imputati, ha reso una nuova dichiarazione spontanea per difendersi dalle accuse che gli vengono mosse: “Pur con il massimo rispetto per chi ha svolto le indagini, non potrò non respingere con la massima fermezza alcune affermazioni contenute nell'informativa della Guardia di Finanza di Oristano e che suonano come accuse non solo contro di me, ma anche contro il Papa e i suoi collaboratori”.