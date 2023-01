"Progettava attentati in metropolitana", l'anarchico Federico Buono indagato per terrorismo

Progettava attentati nella metropolitana di Torino, alcuni palazzi e parchi cittadini: una pista con legami con il gruppo terroristico eversivo sudamericano Its (Individualistas tendiendo a losalvaje) che ha compiuto 115 attentati dinamitardi in tutto il mondo, uccidendo 7 persone e ferendone altre 12, è la tesi della procura di Torino che ieri ha chiuso le indagini a carico dell'anarchico ambientalista torinese. Federico Buono, 45enne disoccupato (con reddito di cittadinanza) detenuto nel carcere di Alessandria, era stato arrestato lo scorso 30 marzo, poi la confessione in una lettera indirizzata ai magistrati (ritrattata durante l'interrogatorio).

Ora Buono rischia il rinvio a giudizio: per i pubblici ministeri Paolo Scafi ed Enzo Bucarelli, titolari del fascicolo, l'uomo stava preparando attentati.

L'ordigno artigianale in casa

Nella sua abitazione la Digos aveva sequestrato fogli con appunti, ed un ordigno artigianale - secondo gli inquirenti - ancora in fase di costruzione. Gli investigatori erano risaliti a lui, attraverso una complessa indagine informatica: Buono - così nell'ordinanza di custodia cautelare - "organizzava e gestiva per conto dell'organizzazione terroristica sud americana Its un sito che amministrava insieme ad altre 4 persone, all'epoca stanziali in Brasile, Cile, Argentina e Messico".

Sul blog, venivano pubblicati i documenti più rilevanti dell'organizzazione terroristica internazionale che propagandavano l'ideologia ed i fondamenti teorici, nonchè la comunicazione degli attentati commessi dall'Its "in Messico, Brasile, Cile, Argentina, Spagna, Scozia, Grecia", oltre a documenti su come costruire esplosivi.