Proteste in Perù: la presidente Dina Boluarte chiede una "tregua nazionale"

La presidente peruviana Dina Boluarte ha inviato un messaggio alla nazione esortando alla calma e al dialogo, nel tentativo di placare l'ondata di proteste e scioperi che chiedono le sue dimissioni, lo scioglimento del parlamento e la liberazione dell'ex presidente Pedro Castillo . Nella repressione delle manifestazioni, che hanno investito anche i luoghi simbolo del Paese come Cusco e Machu Picchu, sono già morte decine di persone : il bilancio esatto non si conosce, visto che alcune fonti si fermano a 46 morti e altre ne contano più di 60.

Ex vicepresidente del suo predecessore Castillo, la signora Boluarte ha sottolineato di avere origini andine come lui. "Gli è convenuto fare questo golpe per vittimizzarsi e smuovere tutto questo apparato paramilitare per non rispondere al pubblico ministero degli atti di corruzione di cui è accusato. Non c'è alcuna vittima qui, signor Castillo: c'è un Paese che sta sanguinando a causa della tua irresponsabilità", ha detto.

La crisi attuale in Perù riflette anche l'enorme spaccatura tra la ricca borghesia della capitale e le province andine, più povere e rurali: è qui che resta forte il sostegno all'ex presidente Castillo, considerato simbolo di riscatto per chi non ha mai beneficiato, da generazioni, dei flussi di denaro che vengono in gran parte dalle esportazioni minerarie.