Pubblicati i video di Tyre Nichols picchiato a morte dalla polizia

Erano stati lungamente attesi i video dell'arresto di Tyre Nichols, 29 anni, l'afroamericano morto il 10 gennaio in ospedale per le conseguenze dell'aggressione brutale di cinque poliziotti, afroamericani come lui. Pubblicate in queste ore, le immagini rendono la violenza con cui i poliziotti si accaniscono su una persona inerme, disarmata, in manette.

Il primo video (di una body cam in dotazione agli agenti) documenta lo stop per una presunta infrazione stradale, vede Nichols consegnarsi subito e dire "ok", "va bene". I poliziotti appaiono aggressivi e l'uomo si divincola e scappa, seminando i poliziotti, che restano lontani, con il fiatone. Gli altri video delle body cam non aggiungono molto altro, se non che i poliziotti presenti sulla scena sono molti, e nessuno interviene per proteggere il giovane dalla brutalità dei colleghi.

In un altro video, il terzo in ordine di pubblicazione, c'è solo l'audio perché la telecamera è girata verso l'interno. L'aggressione è documentata invece da una telecamera di sicurezza piazzata in alto, all'incrocio della strada, di cui gli agenti (quasi certamente) non hanno avuto consapevolezza.