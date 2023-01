Pakistan, due gravi incidenti in poche ore: 51 le vittime, almeno 10 i bambini

Per dare un nome ai morti sarà necessario il test del dna: secondo quanto comunicato ai media locali dall'assistente commissario Lasbela Amza Anjum, i corpi sono stati trovati in condizioni tali da renderne difficile l'identificazione.

Il secondo incidente è avvenuto sul lago Tanda Da, dove il rovesciamento di una barca ha causato la morte di dieci bambini che si trovavano in gita scolastica. Altri nove bambini risultano dispersi e degli 11 tratti in salvo, sei riversano in condizioni critiche. Tutte le vittime finora accertate avevano tra i sette e i 14 anni. Un funzionario locale ha spiegato come siano ancora in corso le operazioni di salvataggio.

Simili tragedie sono purtroppo comuni in un Paese in cui si fa uso di imbarcazioni vecchie, spesso sovraccariche. Pochi, nel Paese, sanno nuotare, specialmente le donne, scoraggiate dall'imparare a causa delle tradizioni sociali conservatrici.