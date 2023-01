Putin atteso per l’80° anniversario della vittoria a Stalingrado, ma in città scoppia uno scandalo

Il presidente russo Vladimir Putin è atteso a Volgograd (ex Stalingrado) in occasione dell’80esimo anniversario della vittoria sovietica sui nazi-fascisti che ha cambiato il corso della Seconda guerra mondiale. Secondo l’ipotesi di un giornalista del pool del Cremlino, Putin potrebbe trattenersi sul posto per ben 5 giorni, una cosa che non ha mai fatto.

Tuttavia, la visita del presidente russo e le celebrazioni rischiano di essere travolte da uno scandalo. In una discarica locale è stata trovata un’enorme quantità di pane, in pagnotte confezionate, adatto per consumo e non scaduto. Grazie all’etichettatura, si è riusciti a risalire e identificare il produttore, un’azienda del posto.

È scoppiata l’ira della popolazione locale: pur di non dare gratis ai bisognosi e pur di non abbassare il prezzo, il panificio ha preferito di buttare il pane nella discarica.

Lapidario il commento in un social di un residente locale: “Stalin avrebbe fatto fucilare il direttore del panificio per una cosa del genere!”