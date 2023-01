Eva Kaili ha incontrato la figlia in carcere per la prima volta, la ha accompagnata il nonno

Eva Kaili ha rivisto la figlia dopo 28 giorni di reclusione nell’istituto carcerario situato a una decina di chilometri a nord di Bruxelles. L’ex giornalista della tv greca aveva chiesto più volte questo incontro ma fino ad ora le era stato negato.

L’arresto è scattato il 9 dicembre scorso dopo che il padre della Kaili era stato fermato con un trolley contenente 600 mila euro mentre usciva dall’hotel Sofitel di Bruxelles, nel contesto dello scandalo denominato Qatargate che ha visto lo stesso provvedimento comminato anche nei confronti di Antonio Panzeri e Francesco Giorgi, il compagno di Eva Kaili.

La bambina è stata accompagnata in carcere proprio dal padre della ex vicepresidente del parlamento dell'Unione europea. L’incontro, avvenuto nel primo pomeriggio, è durato tre ore come concesso dalle autorità giudiziarie.