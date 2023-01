La Consigliera Fifa Christillin: non spegnere i riflettori sul Qatar

“Da un punto di vista sportivo e organizzativo, devo dire che è funzionato tutto molto bene, il Qatar ha fatto del suo meglio. Riguardo la questione dei diritti, soprattutto quelli dei lavoratori, qualcosa è stato fatto, ma molto può essere ancora migliorato”. E' il commento di Evelina Christillin, membro del consiglio della Fifa, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1.

"Spero solo che col Mondiale non si spengano i riflettori sulla situazione del Qatar e di tanti altri Paesi. Anche perché tra poco la Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita e lì le cose non è che vadano enormemente meglio, anzi. Teniamo gli occhi aperti noi sportivi, è bellissimo vedere partite in stadi bellissimi, ma non si può dimenticare tutto il resto".

L'intervista con la dirigente Fifa è stata l'occasione anche per uno sguardo sul campionato di calcio italiano, che riprenderà tra 2 giorni: "Non siamo abituati a una pausa così lunga - ha detto Christillin -, non è mai successo e, a mio modesto parere, spero non accada più".

"Negli anni scorsi il Napoli ha fatto sempre degli inizi di campionato straordinari e poi, tutti dicevano, si sgonfia nella seconda parte. Stavolta non credo, la pausa c'è già stata, hanno avuto il tempo di rimettersi a posto. Sicuramente è la squadra che ha proposto il calcio migliore: non solo i risultati parlano chiaro, ma hanno anche un senso di compattezza di squadra e di senso del collettivo che altri hanno meno".

Torinese, tifosa della Juventus, Christillin non si è sottratta a un commento sulla situazione del club bianconero. Anche in vista di un rinnovamento dei vertici, con l'ipotesi di affidare a lei la Presidenza: "Per carità, ne sarei onorata ,ma non è una cosa assolutamente praticabile, in nessun modo".

"E' giustissimo quello che ha fatto la proprietà, azzerando quelli che erano i problemi legati alla gestione finanziaria problematica. Anche il cda, lo avete visto, è molto snello con 5 persone di super professionisti nel campo legale-commercialistico-finanziario. Prima di tutto è giusto che la proprietà rimetta a posto i conti, è l'obiettivo primario. Per questo motivo non credo ci sarà un gran mercato, o saranno parametri zero o non si può spendere".

"Investire sui giovani non solo è una cosa positiva ma è anche una necessità. Non solo non si potrà comprare, ma temo bisognerà anche vendere. Il progetto lasciato completamente nelle mani di Allegri sarà al risparmio: bisognerà fare fuoco con la legna che si ha, che è una buona legna, ancora un po' verde, ma legna".