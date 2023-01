Qatargate, commissione Pe vota ok a revoca dell'immunità per Tarabella e Cozzolino

La commissione JURI - la principale della commissione giuridica del Parlamento europeo - ha votato all'unanimità per chiedere alla plenaria di togliere l'immunità agli eurodeputati Andrea Cozzolino e Marco Tarabella nell'ambito del cosiddetto "Qatargate". Il voto finale è previsto in plenaria giovedì alle 11:00.

La richiesta inoltrata dal giudice istruttore belga Michel Claise, che indaga su presunti fatti di corruzione volta ad influenzare i processi decisionali delle istituzioni Ue, il cosiddetto Qatargate.

Sia Tarabella che Cozzolino, entrambi membri del gruppo S&D, hanno chiesto che l'immunità venga loro revocata; entrambi si sono detti da tempo pronti ad essere sentiti dal giudice istruttore. Cozzolino ha anche ottenuto di essere ascoltato dalla Juri, davanti alla quale ha ricordato, pur dichiarando di voler rinunciare all'immunità, che la richiesta di rimozione nei suoi confronti è estremamente generica e che in Italia sarebbe stata respinta proprio per questo motivo.

Tarabella, invece, non ha chiesto di essere ascoltato in commissione, dichiarando di voler parlare prima con il magistrato. Gli altri principali sospettati Pier Antonio Panzeri, che ha stretto un accordo di collaborazione con la Procura, Eva Kaili, Francesco Giorgi, Niccolò Figà Talamanca, sono in detenzione preventiva in Belgio da quasi due mesi.