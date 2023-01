Qatargate: Cozzolino rinuncerà all'immunità, scrivono i suoi legali

"Dopo aver avanzato formale richiesta in tal senso alle Autorità giudiziarie procedenti, l'onorevole Andrea Cozzolino chiederà anche all'assemblea parlamentare cui appartiene di essere sentito per rispondere a tutte le domande e offrire tutte le informazioni e i chiarimenti utili all'accertamento dei fatti. L'on. Cozzolino non intende invocare l'immunità parlamentare per l'attività politica che ha svolto in maniera libera e trasparente, essendo del tutto estraneo ai fatti di reato per cui si procede". Con questa nota firmata dai suoi legali, il parlamentare europeo del Partito democratico Andrea Cozzolino ha espresso l'intenzione di rinunciare all'immunità parlamentare in relazione al caso di corruzione che ha investito a Bruxelles il gruppo dei Socialisti e democratici, del quale il Pd fa parte.

Lunedì scorso la Procura della capitale belga aveva confermato di aver presentato la richiesta di revoca dell'immunità per due deputati, mentre erano stato i quotidiani Le Soir e Knack a riferire i nomi di Cozzolino e del socialista belga di origini italiane Marc Tarabella, già apparsi nelle carte del Qatargate: tra le persone sottoposte a detenzione cautelare c'è Francesco Giorgi, che lavorava come assistente parlamentare proprio di Cozzolino

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola si era detta determinata ad aprire la procedura per la revoca dell'immunità a entrambi i deputati lunedì 16 gennaio: "Non ci sarà impunità. Nessuna", aveva sottolineato Metsola, “i responsabili troveranno questo Parlamento dalla parte della legge. La corruzione non può pagare e noi faremo di tutto per combatterla”.