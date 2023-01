Qatargate, sì dei giudici di Brescia alla consegna di Silvia Panzeri alle autorità del Belgio

I giudici della Corte d’Appello di Brescia hanno deciso di consegnare alle autorità del Belgio Silvia Panzeri, figlia dell’europarlamentare Antonio, uno dei principali indagati nell’ambito dell’inchiesta soprannominata Qatargate. La decisione segue la valutazione svolta sui documenti arrivati da Bruxelles a proposito delle condizioni delle carceri, esame chiesto dai legali di Silvia Panzeri.

Il procuratore generale aveva chiesto di accogliere l'istanza della magistratura belga mentre la difesa, rappresentata dai legali Angelo De Riso e Nicola Colli, si è opposta alla consegna, osservando che “i riscontri documentali forniti sulle condizioni delle carceri in Belgio si fermano al 2019”, lasciando intendere quindi che, non essendo aggiornati a oggi, non fornivano le sufficienti garanzie per uno stato di detenzione dignitoso e sicuro.

Inoltre, per i legali di Silvia Panzeri, “non soddisfa la risposta che sarà solo il giudice istruttore belga a decidere se l'indagata andrà o meno in carcere”. Non si hanno garanzie, vale a dire, su dove sarà eventualmente detenuta. “Qui sarebbe ai domiciliari di sicuro, lì non si sa” hanno fatto sapere gli avvocati. Silvia Panzeri, presente all'udienza, non ha rilasciato dichiarazioni spontanee.