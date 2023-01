Ratzinger. Biden visita la Nunziatura di Washington, "era un uomo veramente santo"

"Uno studioso brillante e un uomo veramente santo": così il presidente americano, Joe Biden, ha definito il Papa emerito Benedetto XVI firmando il libro delle condoglianze nella Nunziatura Apostolica di Washington.

"Insieme a tutti i cattolici degli Stati Uniti mi unisco al cordoglio per la scomparsa", ha scritto Biden. "Ricorderò sempre il tempo trascorso insieme in Vaticano a discutere di teologia cattolica, quando era Papa. Era un grande teologo e imparai molto in poche ore. Possa la sua anima riposare in eterno con il Signore".

Il Presidente Usa - in merito ai funerali di Benedetto XVI - ha tenuto poi a sottolineare di aver chiesto informazioni per potervi prendere parte. Ma alla fine si è deciso di non partecipare alle esequie perché la sua “presenza sarebbe stata troppo dirompente” a causa del gran numero di agenti di sicurezza, assistenti della Casa Bianca, altri funzionari e giornalisti con cui viaggia.