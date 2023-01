Re Carlo III indosserà la divisa militare per l'incoronazione: niente abiti reali

Re Carlo III indosserà la divisa militare il giorno della sua incoronazione che si terrà il 6 maggio prossimo nell'abbazia di Westminster. Lo scrive The Sun, che cita fonti informate: il re vuole che la sua incoronazione rappresenti la "monarchia moderna del 21esimo secolo", hanno spiegato, quindi non indosserà abiti che possano essere considerati antiquati e superati.

Carlo dovrebbe dunque indossare la divisa militare, probabilmente quella di ammiraglio della Royal Navy, già scelta per l'apertura del Parlamento nel maggio scorso. Non mancheranno invece la pelliccia di ermellino e, in momenti diversi della cerimonia, sia l'Imperial State Crown (la corona tempestata di gemme e pietre preziose, con un diamante al centro, il Cullinan II, che da solo vale 400 milioni di sterline) che la St Edward's Crown, ovvero la Corona di Sant'Edoardo, il più importante tra i gioielli della Corona inglese e fulcro della cerimonia in termini di sacralità e valore.

Il monarca e la moglie, la regina consorte Camilla, saranno incoronati 8 mesi dopo la morte di Elisabetta II. La cerimonia si svolgerà davanti a circa 2mila persone. Non è chiaro ancora se saranno invitati il figlio ribelle, Harry, con la moglie Meghan - dopo le accuse alla famiglia nel libro di memorie Spare. Anche in caso di formale invito, in ogni caso, i duchi di Sussex hanno già la scusa pronta: nello stesso giorno festeggeranno il quarto compleanno del primogenito, Archie.